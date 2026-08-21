Visite du temple du Rouve-Bas, lieu de mémoire des Camisards, Temple du Rouve-Bas, Saint-André-de-Lancize

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Visite du temple du Rouve-Bas, lieu de mémoire des Camisards 19 et 20 septembre Temple du Rouve-Bas Lozère

Depuis le col de Jalcreste (RN106), suivre la direction du Rouve-Bas. Après le pont, un espace de stationnement est aménagé sur le terre-plein. L’accès au temple s’effectue ensuite par un chemin piéton.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Partez à la découverte du temple du Rouve-Bas, un lieu de mémoire consacré aux Camisards et aux combats pour la liberté de conscience.

À travers une exposition richement documentée, vous découvrirez des fac-similés de documents historiques, des panneaux retraçant l’histoire des habitants avant et après la révocation de l’édit de Nantes, une projection audiovisuelle ainsi qu’une réflexion sur les différentes formes de résistance, des guerres de Religion jusqu’aux luttes contemporaines en faveur des libertés fondamentales.

La visite permet également d’admirer une exceptionnelle bible du XVIIe siècle, récemment restaurée. Cachée dans une excavation rocheuse près d’un ancien lieu de culte au Désert, à proximité de Vieiljouves, lieu de naissance du chef camisard Salomon Couderc, elle témoigne des pratiques clandestines des protestants cévenols à une époque où leur culte était interdit.

Pour celles et ceux qui souhaitent prolonger la découverte, un second temple de la commune, installé dans une ancienne église liée à la guerre des Camisards et récemment restaurée, sera exceptionnellement ouvert le dimanche de 15h à 17h. Situé à environ 8 km du Rouve-Bas, il est accessible en voiture.

Ouverture exceptionnelle du second temple : dimanche 20 septembre, de 15h à 17h.

Temple du Rouve-Bas Le Rouve-Bas 48240 Saint-Privat-de-Vallongue Saint-André-de-Lancize 48240 Lozère Occitanie Situé à proximité du col de Jalcreste, au cœur des Cévennes lozériennes, le temple du Rouve-Bas est un haut lieu de la mémoire protestante. Restauré afin d’accueillir un espace d’interprétation consacré aux Camisards et à la liberté de conscience, il témoigne de l’histoire des communautés protestantes cévenoles, marquées par la révocation de l’édit de Nantes et la guerre des Camisards au début du XVIIIe siècle.

L’exposition permanente présente des reproductions de documents d’archives, des panneaux historiques, une projection audiovisuelle ainsi qu’une ouverture sur les différentes formes de résistance à travers les siècles et les combats contemporains en faveur de la liberté de conscience.

Le site conserve également une remarquable bible du XVIIe siècle, retrouvée dissimulée dans une excavation rocheuse à proximité d’un ancien lieu de culte au Désert, près de Vieiljouves, village natal du chef camisard Salomon Couderc. Cette découverte constitue un témoignage rare de la clandestinité du protestantisme cévenol après la révocation de l’édit de Nantes.

À quelques kilomètres de là se trouve un second temple de la commune, aménagé dans une ancienne église liée à l’histoire de la guerre des Camisards et récemment restauré. Depuis le col de Jalcreste (RN106), suivre la direction du Rouve-Bas. Après le pont, un espace de stationnement est aménagé sur le terre-plein. L’accès au temple s’effectue ensuite par un chemin piéton dont le parcours est peu adapté aux personnes à mobilité réduite.

La visite commence au Temple du Rouve, avec des panneaux, la projection d’un DVD et l’évocation de certaines luttes contemporaines. Elle se poursuit par une balade jusqu’au temple de Saint-André-de-L…

©Temple du Rouve