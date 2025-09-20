Visite du Temple maçonnique de la Grande Loge de France Grande Loge de France Nemours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite du Temple maçonnique, réponses à vos questions.

Histoire du bâtiment créé par l’Amicale des Ecoles Laïques.

Grande Loge de France 6 rue Léon Daunay 77140 Nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France TEMPLE MACONNIQUE + HISTOIRE DU BATIMENT DE L’ANCIENNE AMICALE DES ECOLES LAIQUES Parking à 250 m

Visite libre du Temple maçonnique

CDU DES AMIS DE LA PIERRE NEMOURS