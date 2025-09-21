Visite du Temple Maçonnique et exposition sur la laïcité Temple Maçonnique Givry

Visite du Temple Maçonnique et exposition sur la laïcité Temple Maçonnique Givry dimanche 21 septembre 2025.

Visite du Temple Maçonnique et exposition sur la laïcité

Temple Maçonnique 7 Rue de la Gare Givry Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Visite du temple maçonnique et exposition sur la laïcité. Organisé par la Loge La Fraternité du Trait Carré du Grand Orient de France de Vézelay dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. .

Temple Maçonnique 7 Rue de la Gare Givry 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté goftc357cm@gmail.com

English : Visite du Temple Maçonnique et exposition sur la laïcité

German : Visite du Temple Maçonnique et exposition sur la laïcité

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite du Temple Maçonnique et exposition sur la laïcité Givry a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de Tourisme du Grand Vézelay