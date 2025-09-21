Visite du Temple Maçonnique et exposition sur la laïcité Temple Maçonnique Givry
Visite du Temple Maçonnique et exposition sur la laïcité Temple Maçonnique Givry dimanche 21 septembre 2025.
Visite du Temple Maçonnique et exposition sur la laïcité
Temple Maçonnique 7 Rue de la Gare Givry Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Visite du temple maçonnique et exposition sur la laïcité. Organisé par la Loge La Fraternité du Trait Carré du Grand Orient de France de Vézelay dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. .
Temple Maçonnique 7 Rue de la Gare Givry 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté goftc357cm@gmail.com
English : Visite du Temple Maçonnique et exposition sur la laïcité
German : Visite du Temple Maçonnique et exposition sur la laïcité
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite du Temple Maçonnique et exposition sur la laïcité Givry a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de Tourisme du Grand Vézelay