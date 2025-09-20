Visite du temple maçonnique Temple maçonnique Castres

Visite du temple maçonnique 20 et 21 septembre Temple maçonnique Tarn

Gratuit. Renseignement et inscriptions pour les visites guidées par mail.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découverte du temple maçonnique

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, poussez les portes du temple maçonnique et découvrez un lieu habituellement fermé au public.

Au programme :

– Visite libre du temple maçonnique,

– Visites commentées (sur inscription – se renseigner par mail),

– Exposition du peintre-graveur Eberhard Doser autour de La Flûte enchantée,

– Exposition sur l’histoire de la Franc-maçonnerie : origines, symboles, figures marquantes.

Une plongée fascinante dans un univers de rites, de symboles et de culture.

Temple maçonnique 55 rue de Mélou, 81100 Castres Castres 81100 Mélou Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « Secretariatfmc81@gmail.com »}] Exposition d’une série de peinture de l’artiste Eberard Doser sur la Flûte enchantée-

Exposition sur l’histoire de la Franc-Maçonnerie. Présence de parking handicapés contre le temple

Facilités de parking à proximité

