Visite du temple prostestant Temple Protestant Raon-l’Étape

Visite libre du Temple protestant au style néo-gothique simplifié. Le temple de plan rectangulaire est construit en moellon de grès enduit sur un soubassement de granite local. Les encadrements des baies, les chaines d’angle harpées et les rampants sont en grès rose d’extraction locale. Un petit porche hors-oeuvre à la façade amortie par un pignon offre une façade en pierre de taille orné d’un tympan en tiers-point. Pour tout décor une croix grecque est sculptée sur le linteau et une croix latine amortit le pignon. La façade du temple est dépourvue d’ornement à l’exception d’une baie trilobée et d’une arcade supportant la cloche, elle aussi amortie d’une croix latine. La charpente à fermes de sapin est couverte d’ardoise. Ce temple est le premier d’une série due à l’architecture Félix Paumier. C’est aussi un des derniers temples à se référer à un style néo-gothique simplifié qui eut son heure de gloire dans l’architecture protestante des pays francophones de 1840 aux années 1890. Cet édifice a été construit en 1889. Actuellement utilisé par l’église protestante unie de Vosges-Meurthe, propriétaire et par l’église évangélique mennonite de Baccarat.Tout public

English :

Free visit of the Protestant Temple in simplified neo-Gothic style. The rectangular temple is built of rendered sandstone rubble on a base of local granite. Bay frames, harpooned quoins and railings are in locally quarried pink sandstone. A small hors-oeuvre porch with a gabled facade features an ashlar facade adorned with a tiers-point tympanum. A Greek cross is carved on the lintel and a Latin cross cushions the gable. The temple’s facade is devoid of ornament, with the exception of a three-lobed bay and an arcade supporting the bell, also cushioned by a Latin cross. The fir truss roof is covered with slate. This temple is the first in a series designed by Félix Paumier. It is also one of the last temples to refer to a simplified neo-Gothic style that had its heyday in Protestant architecture in French-speaking countries from 1840 to the 1890s. The building was constructed in 1889. Currently used by the Vosges-Meurthe United Protestant Church, owner, and the Baccarat Evangelical Mennonite Church.

German :

Freie Besichtigung des protestantischen Tempels im vereinfachten neogotischen Stil. Der Tempel mit rechteckigem Grundriss wurde aus verputzten Sandsteinmauern auf einem Sockel aus lokalem Granit errichtet. Die Einfassungen der Fenster, die gehauenen Eckketten und die Dachsparren bestehen aus rosafarbenem Sandstein, der vor Ort abgebaut wurde. Ein kleiner Vorbau, dessen Fassade durch einen Giebel abgefangen wird, bietet eine Fassade aus Quaderstein, die mit einem Tympanon in Terzettform geschmückt ist. Die Verzierung besteht aus einem griechischen Kreuz auf dem Türsturz und einem lateinischen Kreuz auf dem Giebel. Die Fassade des Tempels ist bis auf einen dreiseitigen Erker und eine Arkade, die die Glocke trägt und ebenfalls mit einem lateinischen Kreuz verziert ist, schmucklos. Der Dachstuhl besteht aus Tannenholz und ist mit Schiefer gedeckt. Dieser Tempel ist der erste einer Reihe von Tempeln, die von dem Architekten Felix Paumier entworfen wurden. Er ist auch einer der letzten Tempel, die sich auf einen vereinfachten neogotischen Stil beziehen, der in der protestantischen Architektur der französischsprachigen Länder von 1840 bis in die 1890er Jahre seine Blütezeit hatte. Das Gebäude wurde 1889 errichtet. Derzeit wird es von der protestantischen Vereinigten Kirche von Vosges-Meurthe, die Eigentümerin ist, und der evangelischen Mennonitenkirche von Baccarat genutzt.

Italiano :

Visita libera del Tempio protestante in stile neogotico semplificato. Il tempio, di forma rettangolare, è costruito in pietra arenaria intonacata su una base di granito locale. Le cornici delle finestre, i listelli arpionati e le ringhiere sono in arenaria rosa di cava locale. Un piccolo portico a cavaliere con facciata ammortizzata da un timpano presenta una facciata in bugnato ornata da un timpano triangolare. Sull’architrave è scolpita una croce greca e sul timpano una croce latina. La facciata della chiesa è priva di ornamenti, a parte una campata trilobata e un’arcata che sorregge la campana, anch’essa sorretta da una croce latina. Il tetto a capriate di abete è rivestito di ardesia. Questa chiesa è la prima di una serie progettata da Félix Paumier. È anche uno degli ultimi templi che si rifanno a uno stile neogotico semplificato che ebbe il suo massimo splendore nell’architettura protestante dei Paesi francofoni dal 1840 al 1890. L’edificio è stato costruito nel 1889. Attualmente è utilizzato dalla Chiesa protestante unita di Vosges-Meurthe, proprietaria, e dalla Chiesa evangelica mennonita di Baccarat.

Espanol :

Visita libre del Templo Protestante de estilo neogótico simplificado. El templo rectangular está construido con escombros de arenisca revocada sobre una base de granito local. Los marcos de las ventanas, los arpones y las barandillas son de arenisca rosa de cantera local. Un pequeño pórtico con fachada amortiguada por un frontón presenta una portada de sillería adornada con un tímpano triangular. En el dintel hay esculpida una cruz griega y en el hastial una cruz latina. La fachada de la iglesia carece de ornamentación, salvo un vano trilobulado y una arcada que sostiene la campana, que también está amortiguada por una cruz latina. El tejado de cerchas de abeto está cubierto de pizarra. Esta iglesia es la primera de una serie diseñada por Félix Paumier. También es uno de los últimos templos que hacen referencia a un estilo neogótico simplificado que tuvo su apogeo en la arquitectura protestante de los países francófonos entre 1840 y la década de 1890. El edificio se construyó en 1889. Actualmente lo utilizan la Iglesia Protestante Unida de los Vosgos-Meurthe, propietaria, y la Iglesia Evangélica Menonita de Baccarat.

