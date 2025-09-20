Visite du temple protestant de l’Église Unie Temple protestant d’Agen Agen

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

️ Le temple protestant d’Agen vous ouvre ses portes

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, placées cette année sous le signe de l’architecture, les protestants d’Agen vous invitent à franchir les portes de leur temple.

Venez découvrir une architecture sobre et méconnue, témoin d’une histoire locale singulière, marquée par la présence protestante en Agenais.

Que vous ne connaissiez rien au protestantisme ou que vous soyez déjà un fin connaisseur, vous êtes les bienvenus pour échanger, apprendre et (re)découvrir ce lieu de culte et de mémoire.

Temple protestant d’Agen 18 cours Victor Hugo, 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 66 14 20 https://agen.epudf.org/ Après l’interdiction du culte protestant et la destruction du premier temple au XVIe et au XVIIe s, les protestants de l’agenais achètent en 1859 un terrain cours Victor Hugo et y inaugurent un nouveau temple le 14 décembre 1865.La façade est de style classique, avec quatre colonnes corinthiennes. Elle est surmontée d’un fronton triangulaire orné d’un bas-relief représentant une Bible ouverte, symbole traditionnel des Églises réformés, avec sur la page de gauche « Sondez les Ecritures », et la page de droite « La vérité vous rendra libre ». Est gravé dans la pierre l’inscription « culte protestant » et la devise républicaine Liberté, Égalité, Fraternité. L’entrée composée d’un sas à trois portes est surmontée d’une tribune de bois. Une rosace et des vitraux latéraux transparents aux motifs géométriques apportent de la lumière. L’intérieur est sobre, les murs blancs sont sans décorations, conformément à l’esprit de simplicité réformé. Des bancs de bois miel font face à une estrade, entourée de boiserie, en son centre, une table de communion est placée devant la chaire centrale à escalier double. Au mur central est accrochée une croix de bois nu, un harmonium à son pied. L’ensemble dégage une atmosphère de calme, de sobriété propice au recueillement. Accès aux personnes à mobilité réduite.

© Patrick Clermont