Visite du temple protestant de Mâcon Temple protestant de Mâcon Saint-Clément

Visite du temple protestant de Mâcon Temple protestant de Mâcon Saint-Clément samedi 20 septembre 2025.

Visite du temple protestant de Mâcon 20 et 21 septembre Temple protestant de Mâcon Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez visiter le temple protestant de Mâcon, labellisé « Architecture remarquable », à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Seul temple bâti après 1950 en Bourgogne, le temple de Mâcon est l’œuvre d’Oskar et de Fernande Bitterli pour la conception, et du cabinet d’architectes Barnabé Augros et Bernard Oechslin pour la construction. Il reflète le modèle architectural des années 1970. Les architectes ont apporté un soin particulier à son aménagement et au dessin de son mobilier, adapté aux besoins du culte protestant. L’intérieur, très épuré, possède deux très beaux vitraux réalisés par les frères de Taizé, une bible rare offerte par l’évêché d’Autun et un orgue mis en valeur par l’excellente acoustique du bâtiment.

Temple protestant de Mâcon 32 rue Saint-Antoine, 71000 Mâcon Saint-Clément 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Venez visiter le temple protestant de Mâcon, labellisé « Architecture remarquable », à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

© Ville de Mâcon