Visite du Temple Protestant de Matha et Conférence « Jésus a-t’ il vraiment existé ? » Matha
samedi 19 septembre 2026 · Matha
Informations pratiques
Matha
Visite du Temple Protestant de Matha et Conférence « Jésus a-t’ il vraiment existé ? »
Place de la madeleine Matha Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite du temple de Matha et conférence « Jésus a-t-il vraiment existé ? »
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Place de la madeleine Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 58 50 47 conseil.eelmatha@gmail.com
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L’événement Visite du Temple Protestant de Matha et Conférence « Jésus a-t’ il vraiment existé ? » Matha a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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