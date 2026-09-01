Informations pratiques

Matha

Visite du Temple Protestant de Matha et Conférence « Jésus a-t’ il vraiment existé ? »

Place de la madeleine Matha Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite du temple de Matha et conférence « Jésus a-t-il vraiment existé ? »

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Place de la madeleine Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 58 50 47 conseil.eelmatha@gmail.com

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L’événement Visite du Temple Protestant de Matha et Conférence « Jésus a-t’ il vraiment existé ? » Matha a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge