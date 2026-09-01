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Visite du Temple Protestant de Matha et Conférence « Jésus a-t’ il vraiment existé ? » Matha

samedi 19 septembre 2026 · Matha

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Place de la madeleine
Ville
17160 Matha
Département
Charente-Maritime
Tarif

Matha

Visite du Temple Protestant de Matha et Conférence « Jésus a-t’ il vraiment existé ? »

Place de la madeleine Matha Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite du temple de Matha et conférence « Jésus a-t-il vraiment existé ? »
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Place de la madeleine Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 58 50 47  conseil.eelmatha@gmail.com

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English :

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L’événement Visite du Temple Protestant de Matha et Conférence « Jésus a-t’ il vraiment existé ? » Matha a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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