Visite du temple protestant de Queuleu Temple protestant de Queuleu Metz

Visite du temple protestant de Queuleu 20 et 21 septembre Temple protestant de Queuleu Moselle

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Venez découvrir le temple protestant de Queuleu : le bâtiment est un exemple frappant d’architecture néoromane, mêlant grès rose et pierre de Jaumont, un choix rare pour l’époque.

Au-delà de l’édifice religieux, le temple est entouré d’un espace vert remarquable, avec notamment un séquoia géant planté lors de sa construction. Ce conifère majestueux est classé arbre remarquable de la ville.

Temple protestant de Queuleu Rue du Roi Albert, 57070 Metz Metz 57000 Plantières-Queuleu Moselle Grand Est 03 87 62 79 35 Pendant l’annexion, Metz se transforme sous l’action des autorités allemandes, qui décident de faire de son urbanisme une vitrine de l’Empire wilhelmien. Œuvre de l’architecte Ludwig Levy, de Karlsruhe, l’édifice est inauguré en 1904. Comme le Temple Neuf de Metz, il est construit dans un style néo-roman, mais ici largement réinterprété.

L’église est bâtie en grès rose et en pierre de Jaumont, caractéristique assez rare à une époque où le choix du matériau de construction n’était pas anodin. La taille des pierres joue sur le contraste entre le bossage rustique du calcaire et la finesse du grès, ainsi que sur l’effet polychrome qui en résulte.

La porte d’entrée, dotée d’un large tympan sculpté où domine une figure christique, est surmontée de trois baies en plein cintre. Les murs de la nef sont rythmés par des baies en plein cintre également et par deux rosaces situées sur les bras d’un transept non saillant. Le clocher, hors-d’œuvre, est excentré sur le côté gauche de la nef. Il est surmonté d’une loggia à balconnets.

Situé dans un îlot de verdure, le temple semble dominer les rues avoisinantes. L’aménagement intérieur est asymétrique : l’espace central, sous coupole, s’ouvre sur une galerie surmontée de tribunes.

© Association de Sauvegarde du Temple de Queuleu