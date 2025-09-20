Visite du temple protestant de Saint-Germain-en-Laye Temple protestant de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye

Visite du temple protestant de Saint-Germain-en-Laye Temple protestant de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye samedi 20 septembre 2025.

Visite du temple protestant de Saint-Germain-en-Laye 20 et 21 septembre Temple protestant de Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

Le temple de St-Germain-en-Laye, inauguré le 4 mai 1862 et récemment labellisé Patrimoine d’intérêt régional, est probablement le plus ancien des Yvelines. L’ensemble paroissial (temple, bâtiments paroissiaux, cour pavée et mur d’enceinte) se situe dans le parc de l’ancien hôtel de Noailles (XVIIIe siècle), dont des traces sont visibles. La visite comprend notamment l’intérieur et l’extérieur du temple.

Temple protestant de Saint-Germain-en-Laye 1 avenue des Loges 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

Le temple de St-Germain-en-Laye, inauguré le 4 mai 1862 et récemment labellisé Patrimoine d’intérêt régional, est probablement le plus ancien des Yvelines. L’ensemble paroissial (temple, bâtiments et…

Olivier Villain