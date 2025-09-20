Visite du temple protestant du Raincy Temple Protestant du Raincy Le Raincy

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite libre ou accompagnée selon le choix des visiteurs. Une exposition temporaire sur les monuments de mémoire (monuments aux morts) sera présentée.

Temple Protestant du Raincy 17 allée de l’Ermitage 93340 Le Raincy Le Raincy 93340 Seine-Saint-Denis Île-de-France Édifié au sommet de la colline dite des « batteries » durant la guerre de 1870, le Temple protestant domine le paysage raincéen, constituant un repère urbain remarquable. Construit en meulières ainsi que le presbytère, il est un témoin de l’architecture de la fin du XIXème siècle. En visitant, accompagné si désiré, l’on pourra admirer les deux magnifiques triptyques de vitraux hauts de 7 mètres, rares pour un temple protestant, les très belles boiseries, les tribunes ainsi que l’orgue Merklin, construit en 1899,

récemment restauré. Lors des Journées européennes du Patrimoine, une exposition dans la sacristie retrace l’histoire de la paroisse protestante depuis sa création en 1878 jusqu’à nos jours, attestant du dynamisme de sa vie actuelle. RER E : Gare du Raincy-Villemomble-Montfermeil

