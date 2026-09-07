Visite du temple protestant, Temple protestant, Avenay-Val-d’Or

Informations pratiques

Visite du temple protestant Samedi 19 septembre, 14h30 Temple protestant Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Édifié en 1880, le temple protestant d’Épernay est riche d’une histoire que vous pourrez découvrir lors de cette visite guidée.

Temple protestant 2 rue de la Poterne, 51200 Epernay Avenay-Val-d’Or 51160 Marne Grand Est Le culte protestant, qui se déroulait jusque là dans la salle des mariages de la Mairie, faute de locaux, s’installe en 1878 dans la rue de la Poterne dans un immeuble loué à cet effet. Le consistoire protestant se rend acquéreur de cet immeuble et fait édifier par le constructeur C. Lange une nouvelle chapelle en 1880 (porte la signature).

Édifié en 1880, le temple protestant d’Épernay est riche d’une histoire que vous pourrez découvrir lors de cette visite guidée.

©Daniel Schnell