Visite du temple protestant Temple protestant d’Arras Arras

Visite du temple protestant Samedi 20 septembre, 09h00, 14h30 Temple protestant d'Arras

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Visite libre du temple protestant

Deux expositions sur le protestantisme et sur le pasteur et médecin Albert Schweitzer

Temple protestant d’Arras 16 Rue Victor Hugo 62000 Arras Arras 62000 Place Victor Hugo Pas-de-Calais Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

