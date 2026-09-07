Visite du temple protestant, Temple protestant, Sedan

Informations pratiques

Visite du temple protestant 19 et 20 septembre Temple protestant Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le temple protestant de Sedan, édifice néo-byzantin conçu par l’architecte Léon-Henry Couty et construit en 1893 grâce à la générosité du pasteur Goulden.

Temple protestant Place Alsace-Lorraine, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 26 85 70 http://www.sedan.fr En 1893, le pasteur Goulden décide de faire construire un nouveau temple, plus vaste. Il acquiert un terrain situé sur la place d’Alsace-Lorraine, aménagée à l’emplacement des anciennes fortifications démolies après 1875. Le temple monumental est édifié dans le style romano-byzantin, selon les plans de l’architecte Henri Couty.

Découvrez le temple protestant de Sedan, édifice néo-byzantin conçu par l’architecte Léon-Henry Couty et construit en 1893 grâce à la générosité du pasteur Goulden.

©Service du Patrimoine/Ville de Sedan