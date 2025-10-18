Visite du Terrarium de Kerdanet Châtelaudren-Plouagat

Visite du Terrarium de Kerdanet Châtelaudren-Plouagat samedi 18 octobre 2025.

Visite du Terrarium de Kerdanet

38 Chemin de Kerdanet Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor

Visite du Vivarium avec ses 4 salles décorées pour Halloween, où vous pourrez observer plus de 200 reptiles (serpents de 50 cm à plus de 5 mètres, crocodiles nains, lézards, tortues terrestres et aquatiques…animation sur le serpent, jeu questionnaire et autres animations. Tous les jours de 14h à 18h (le matin, sur réservation, pour les groupes à partir de 8 personnes). 10€ à partir de 13 ans, de 4 à 12 ans, 8€. .

38 Chemin de Kerdanet Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 64 49

