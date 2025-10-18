Visite du théâtre à travers les jumelles Théâtre de Lunéville Lunéville

Visite du théâtre à travers les jumelles 18 et 19 octobre Théâtre de Lunéville Meurthe-et-Moselle

A partir de 5 ans, gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:30 – 2025-10-18T12:00

Fin : 2025-10-19T10:30 – 2025-10-19T12:00

Munis de jumelles, par à la découverte du théâtre et de son architecture !

Théâtre de Lunéville 37 rue de Lorraine 54300 Lunéville Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03.83.76.23.13 https://theatredeluneville.fr/programmation/ [{« type »: « phone », « value »: « 06.45.88.62.51 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.83.76.23.13 »}] Situé en plein cœur de la ville, sur le côté droit du parc du Château des Lumières, le Théâtre de Lunéville est un bijou patrimonial datant de 1911. Il remplace un théâtre plus ancien construit en 1733 par la régente du duché de Lorraine, Élisabeth-Charlotte d’Orléans, malheureusement détruit par incendie en 1908. En 1910, la municipalité entreprit de construire un nouveau théâtre sous la direction de l’architecte nancéien Lucien Weissenburger.

Il s’agit d’un théâtre à l’italienne. La salle est structurée en plusieurs étages sur un plan en forme de fer à cheval et peut accueillir jusqu’à 466 spectateurs. La scène, quant à elle, est typiquement surélevée par rapport à la salle, avec un plancher légèrement incliné.

Théâtre classique, théâtre contemporain, humour, musique, danse… : le Théâtre de Lunéville propose une programmation pluridisciplinaire ouverte à tous. Son projet s’inscrit sur le territoire du Lunévillois aussi bien par le biais des spectacles programmés tout au long de l’année que grâce à un vaste travail d’actions culturelles (visites guidées, représentations dans les établissements scolaires, résidences…)

©Ville de Lunéville