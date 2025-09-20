Visite du Théâtre d’Arras Théâtre d’Arras – salle à l’italienne Arras


Visites guidées du théâtre
Samedi à 14h30 et 16h30
Dimanche à 10h30, 11h30 et de 14h30 à 17h (départs toutes les 30 minutes)
Théâtre d’Arras – salle à l’italienne 9 place du Théâtre, 62000 Arras, France Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0971005678 Théâtre inauguré en 1785 et rénové en 2007, il abrite une salle à « l’italienne » du XVIIIème siècle complétée au XIXème siècle, pour la salle des concerts.
Visites guidées du théâtre
