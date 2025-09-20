Visite du Théâtre de la Cité internationale Théâtre de la Cité internationale Paris

Visite du Théâtre de la Cité internationale Théâtre de la Cité internationale Paris samedi 20 septembre 2025.

Visite du Théâtre de la Cité internationale 20 et 21 septembre Théâtre de la Cité internationale Paris

En entrée libre. Réservations sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les 20 et 21 septembre, de 15h à 18h, le Théâtre de la Cité internationale ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

L’équipe du Théâtre vous accueille pour des visites guidées des trois salles et des coulisses. Départs toutes les 30 minutes environ (dernier groupe à 17h30).

Possibilité d’inscription préalable sur notre site, en choisissant uniquement le jour qui vous convient.

Théâtre de la Cité internationale 17 boulevard Jourdan, 75014 Paris, France Paris 75014 Quartier du Parc-de-Montsouris Paris Île-de-France +33143135060 https://www.theatredelacite.com [{« lastProcessedAt »: « 2025-09-04T14:44:05.780Z », « data »: [{« eventDuration »: « 30 », « bookingContact »: « aurelien.peroumal@theatredelacite.com », « response »: {« passId »: 342895443, « isPending »: false, « addressId »: 274520}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-04T14:44:05.247Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1737491, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-04T14:44:05.410Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 386771153, « id »: 1}, {« passId »: 386771154, « id »: 2}]}, « dates »: [{« quantity »: 50, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758373200000, « id »: 1}, {« quantity »: 50, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758459600000, « id »: 2}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-04T14:44:05.780Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/342895443 »}, {« type »: « link », « value »: « https://theatredelacite.notre-billetterie.com/billets?kld=pat »}] [{« link »: « https://www.theatredelacite.com/ »}] Installé au cœur de la Cité internationale universitaire de Paris, le Théâtre a été inauguré en 1936 au sein de la Maison internationale. Rénovée en 2004, sa salle principale reste imprégnée du style Art Déco. Ce théâtre porte aujourd’hui un projet de création et de transmission tourné vers les écritures contemporaines et les formes scéniques innovantes. RER B : Cité Universitaire Métro : Porte d’Orléans Tramway T3 : Cité Universitaire Bus 21, 88, 67 Périphérique : sortie porte d’Orléans ou porte de Gentilly (Parking public CHARLETY à proximité) Point Vélib’ devant la Cité internationale

Les 20 et 21 septembre, de 15h à 18h, le Théâtre de la Cité internationale ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

© Mario Pignata Monti