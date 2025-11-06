Visite du Théâtre de l’Hôtel de Ville à Saint-Barthélémy-d’Anjou Saint-Barthélemy-d’Anjou

1 rue Jean-Gilles Saint-Barthélemy-d’Anjou Maine-et-Loire

Le THV se visite ! Des loges aux coulisses, en passant par la régie, la cuisine et les passerelles, l’équipe vous emmène partout (et surtout là où vous n’irez jamais) et vous raconte le meilleur. .

1 rue Jean-Gilles Saint-Barthélemy-d’Anjou 49124 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 96 14 90 billetterie@thv.fr

