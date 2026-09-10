Visite du théâtre Debussy, Office du tourisme, Dinard

Informations pratiques

Visite du théâtre Debussy 18 et 19 septembre Office du tourisme Ille-et-Vilaine

Maximum 20 personnes. Les visites sont toutes gratuites mais nécessitent un dépôt de garantie obligatoire de 5€ sur le site https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Venez pousser les portes de ce théâtre à l’italienne du XIXe siècle et découvrir l’histoire de ce vestige d’un passé glorieux, celui du Casino Balneum construit pendant les Années folles.

Drisse, costière, proscénium, brigadier, … ces mots, ainsi que les coulisses du théâtre de Dinard, n’auront plus de secret pour vous à l’issue de cette visite guidée proposée par les services culturels de la ville.

Office du tourisme 2 boulevard Féart, 35800, Dinard Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.dinardemeraudetourisme.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/ »}]

Venez pousser les portes de ce théâtre à l’italienne du XIXe siècle et découvrir l’histoire de ce vestige d’un passé glorieux, celui du Casino Balneum construit pendant les Années folles.

©Ville de Dinard