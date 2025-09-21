Visite du Théâtre des Roches Théâtre des Roches Montreuil

Visite du Théâtre des Roches Dimanche 21 septembre, 11h00 Théâtre des Roches Seine-Saint-Denis

Sur réservation, limité à 25 participants

Visite architecturale du théâtre des Roches, de son histoire, les différentes vies du bâtiment et du rôle de son architecte dans l’histoire de la Ville.

Cet édifice a été construit entre 1928 et 1932 par l’architecte communal Florent Nanquette, auteur de nombreux bâtiments à Montreuil pour accueillr une crèche et un centre de consultation péri-natale, grâce à un legs important fait à la Ville.

Très publié à l’époque pour son caractère exemplaire, l’actuel théâtre des Roches est un exemple représentatif d’une architecture moderniste et hygiéniste.

Théâtre des Roches 19 rue Antoinette 93100 Montreuil Montreuil 93100 Branly – Boissière Seine-Saint-Denis Île-de-France

Visite commentée