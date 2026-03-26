Visite du théâtre du Grand Logis – spécial enfant Le Grand Logis Bruz Mercredi 1 avril, 15h00 Gratuit, sur inscription

Nous invitons les enfants dès 7 ans à venir explorer les coulisses et découvrir tous les secrets de notre salle de spectacles. Un moment ludique et instructif, suivi d’un goûter offert !

**Mercredi 01 avril à 15h :** Visite du Grand Logis spécial enfant + goûter offert

Et si les enfants devenaient membres de l’équipe du Grand Logis le temps d’une visite ?

Nous invitons les enfants dès 7 ans à venir explorer les coulisses et découvrir tous les secrets de notre salle de spectacles. Un moment ludique et instructif, suivi d’un goûter offert !

A partir de 7 ans

Grand Logis – théâtre

Gratuit – Inscriptions auprès du théâtre : 02 99 05 30 62 / [rp.grandlogis@ville-bruz.fr](mailto:rp.grandlogis@ville-bruz.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-01T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-01T16:00:00.000+02:00

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accueil.grandlogis@ville-bruz.fr https://legrandlogis-bruz.fr/ 0299053062

Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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