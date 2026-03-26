Visite du théâtre du Grand Logis – spécial enfant Le Grand Logis Bruz
Visite du théâtre du Grand Logis – spécial enfant Le Grand Logis Bruz mercredi 1 avril 2026.
Visite du théâtre du Grand Logis – spécial enfant Le Grand Logis Bruz Mercredi 1 avril, 15h00 Gratuit, sur inscription
Nous invitons les enfants dès 7 ans à venir explorer les coulisses et découvrir tous les secrets de notre salle de spectacles. Un moment ludique et instructif, suivi d’un goûter offert !
**Mercredi 01 avril à 15h :** Visite du Grand Logis spécial enfant + goûter offert
Et si les enfants devenaient membres de l’équipe du Grand Logis le temps d’une visite ?
Nous invitons les enfants dès 7 ans à venir explorer les coulisses et découvrir tous les secrets de notre salle de spectacles. Un moment ludique et instructif, suivi d’un goûter offert !
A partir de 7 ans
Grand Logis – théâtre
Gratuit – Inscriptions auprès du théâtre : 02 99 05 30 62 / [rp.grandlogis@ville-bruz.fr](mailto:rp.grandlogis@ville-bruz.fr)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-01T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-01T16:00:00.000+02:00
1
accueil.grandlogis@ville-bruz.fr https://legrandlogis-bruz.fr/ 0299053062
Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
Prochains événements à Bruz (Ille-et-Vilaine)
- Théâtre – Le Grand Jour Le Grand Logis Bruz — 26 mars 2026
- Fête du court-métrage Médiathèque, salle Sésame Bruz — 27 mars 2026
- Un midi en poésie. La liberté Les Petites Cantines Bruz — 31 mars 2026
- Un Midi en poésie. La liberté Les Petites Cantines Bruz — 31 mars 2026
- Ciné-goûter « Les animaux mal-aimés » Médiathèque – Le Grand Logis Bruz — 1 avril 2026