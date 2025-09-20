Visite du théâtre en famille Théâtre de Châtillon Châtillon

Visite du théâtre en famille Samedi 20 septembre, 11h30, 14h30 Théâtre de Châtillon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:15:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:15:00

Venez découvrir en famille l’envers du décor du Théâtre de Châtillon et du spectacle vivant à travers une visite guidée ludique ponctuée de petits jeux et de grandes leçons !

Théâtre de Châtillon 3 rue Sadi Carnot, 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France 0155480690

Visite commentée

Théâtre à Châtillon