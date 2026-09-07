Visite du théâtre Gabriel-Dorziat, Théâtre Gabrielle Dorziat, Épernay

Informations pratiques

Visite du théâtre Gabriel-Dorziat Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00 Théâtre Gabrielle Dorziat Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Inauguré en 1902, le théâtre Gabrielle-Dorziat est l’un des lieux patrimoniaux incontournables d’Épernay. Venez découvrir ce magnifique théâtre à l’italienne qui n’aura plus de secret pour vous !

Théâtre Gabrielle Dorziat Place Pierre Mendès France, 51200 Épernay Épernay 51200 Marne Grand Est 0326511599 https://theatrelesalmanazar.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 55 72 00 »}]

Inauguré en 1902, le théâtre Gabrielle-Dorziat est l’un des lieux patrimoniaux incontournables d’Épernay. Venez découvrir ce magnifique théâtre à l’italienne qui n’aura plus de secret pour vous !

©Noemie Cozette – Ville d’Epernay