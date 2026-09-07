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Visite du théâtre Gabriel-Dorziat, Théâtre Gabrielle Dorziat, Épernay

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre Gabrielle Dorziat · Épernay

Visite du théâtre Gabriel-Dorziat, Théâtre Gabrielle Dorziat, Épernay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Théâtre Gabrielle Dorziat
Adresse
Place Pierre Mendès France, 51200 Épernay
Ville
51200 Épernay
Département
Marne

Visite du théâtre Gabriel-Dorziat Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00 Théâtre Gabrielle Dorziat Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Inauguré en 1902, le théâtre Gabrielle-Dorziat est l’un des lieux patrimoniaux incontournables d’Épernay. Venez découvrir ce magnifique théâtre à l’italienne qui n’aura plus de secret pour vous !

Théâtre Gabrielle Dorziat Place Pierre Mendès France, 51200 Épernay Épernay 51200 Marne Grand Est 0326511599 https://theatrelesalmanazar.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 55 72 00 »}]
Inauguré en 1902, le théâtre Gabrielle-Dorziat est l’un des lieux patrimoniaux incontournables d’Épernay. Venez découvrir ce magnifique théâtre à l’italienne qui n’aura plus de secret pour vous !

©Noemie Cozette – Ville d’Epernay

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