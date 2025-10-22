Visite du Théâtre Graslin Théâtre Graslin Nantes

Visite du Théâtre Graslin Théâtre Graslin

Visite du Théâtre Graslin Théâtre Graslin Nantes mercredi 22 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-22 10:30 – 11:45
Gratuit : non Tarif unique : 5€  

22 octobre : Plongez dans les coulisses du Théâtre Graslin !Tout au long de la saison, Angers Nantes Opéra propose des visites tout public du Théâtre Graslin, à Nantes, un théâtre à l’histoire riche et singulière. Des coulisses aux dessous de scène, partez à la découverte des secrets de fabrication des spectacles !Attention, ce format de visite nécessite d’emprunter de nombreux escaliers.

Théâtre Graslin Nantes 44000
https://www.angers-nantes-opera.com/theatre-graslin-2