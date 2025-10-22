Visite du Théâtre Graslin Théâtre Graslin Nantes

Visite du Théâtre Graslin Théâtre Graslin Nantes mercredi 22 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-22 10:30 – 11:45

Gratuit : non Tarif unique : 5€

22 octobre : Plongez dans les coulisses du Théâtre Graslin !Tout au long de la saison, Angers Nantes Opéra propose des visites tout public du Théâtre Graslin, à Nantes, un théâtre à l’histoire riche et singulière. Des coulisses aux dessous de scène, partez à la découverte des secrets de fabrication des spectacles !Attention, ce format de visite nécessite d’emprunter de nombreux escaliers.

Théâtre Graslin Nantes 44000

https://www.angers-nantes-opera.com/theatre-graslin-2