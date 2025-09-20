Visite du Théâtre Le Comoedia Théâtre Comœdia Aubagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Cette visite propose une exploration de ce lieu mythique, de ses coulisses, des loges, des passerelles, mais aussi des corps de métier qui font vivre ce théâtre centenaire qui a accueilli de nombreuses célébrités ! Venez les découvrir….

Théâtre Comœdia 13 cours Maréchal Foch, 13400 Aubagne Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville d’Aubagne