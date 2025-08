Visite du Théâtre Liberté, Scène nationale JEP 2025 Le Liberté, scène nationale de Toulon Toulon

Visite du Théâtre Liberté, Scène nationale JEP 2025

Le Liberté, scène nationale de Toulon Grand Hôtel 185 place de la Liberté Toulon Var

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Les Journées européennes du patrimoine permettent au public de découvrir la diversité du patrimoine national. Profitez-en pour venir découvrir les coulisses du Liberté !

Le Liberté, scène nationale de Toulon Grand Hôtel 185 place de la Liberté Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 80 08 40 40 reservation@theatreliberte.fr

English :

The European Heritage Days are an opportunity for the public to discover the diversity of France’s national heritage. Take a look behind the scenes at the Liberté !

German :

Die Europäischen Tage des Denkmals ermöglichen es der Öffentlichkeit, die Vielfalt des nationalen Kulturerbes zu entdecken. Nutzen Sie die Gelegenheit, um einen Blick hinter die Kulissen des Liberté zu werfen!

Italiano :

Le Giornate Europee del Patrimonio sono un’occasione per il pubblico di scoprire la diversità del nostro patrimonio nazionale. Approfittate di questa occasione per andare dietro le quinte della Liberté!

Espanol :

Las Jornadas Europeas del Patrimonio son una oportunidad para que el público descubra la diversidad de nuestro patrimonio nacional. ¡Aproveche esta oportunidad para adentrarse entre los bastidores de la Liberté!

