Visite du Théâtre Madeleine-Renaud et de ses studios d’enregistrement Théâtre Madeleine-Renaud Taverny

Visite du Théâtre Madeleine-Renaud et de ses studios d’enregistrement Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00 Théâtre Madeleine-Renaud Val-d’Oise

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

À 10h et 11h / Deux séances de 45 min.

Visite guidée à la découverte du théâtre, de son fonctionnement et de son architecture. Venez explorer les espaces habituellement fermés au public (scène, régie, loges…) et découvrez les coulisses de la saison culturelle. À travers cette visite, le théâtre se dévoile non seulement comme un lieu de spectacle, mais aussi comme un équipement structurant, reflet de choix architecturaux, culturels et sociaux.

Places limitées à 15 participants par session.

Inscription auprès de la billetterie au 01 34 18 65 10

ou à tmr@ville-taverny.fr

Théâtre Madeleine-Renaud 6 rue du Chemin-Vert-de-Boissy 95150 Taverny Taverny 95150 Val-d'Oise Île-de-France 01 34 18 65 10 tmr@ville-taverny.fr

Ville de Taverny