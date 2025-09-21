VISITE DU THÉÂTRE MUNICIPAL Théâtre municipal de Rezé Rezé

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Avec l’équipe de la Soufflerie

Découvrez les coulisses du théâtre municipal !

Ouvert en 1938, cet édifice est tout d’abord destiné à être la salle des fêtes de Rezé. Il ne devient théâtre municipal qu’une vingtaine d’années plus tard après un important réaménagement. Au début des années 2000, le théâtre de Rezé, une des rares salles « à l’italienne » de l’agglomération, fait l’objet d’une grande rénovation permettant d’en faire un équipement moderne dédié au spectacle vivant.

À 10h30, 11h, 11h30 et 12h.

Au début des années 2000, le théâtre de Rezé, une des rares salles « à l’italienne » de l’agglomération, fait l’objet d’une grande rénovation permettant d’en faire un équipement moderne dédié au spectacle vivant avec ses 460 places. Tram 3 : arrêt Pont-Rousseau/Martyrs ou 8-Mai

Bus C4 : arrêt Saint-Paul/Salengro

