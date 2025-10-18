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Visite du Théâtre scène nationale de Mâcon, Le Théâtre Scène Nationale de Mâcon, Mâcon

samedi 19 septembre 2026 · Le Théâtre Scène Nationale de Mâcon · Mâcon

Visite du Théâtre scène nationale de Mâcon, Le Théâtre Scène Nationale de Mâcon, Mâcon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Le Théâtre Scène Nationale de Mâcon
Adresse
1511 avenue Charles de Gaulle, Mâcon
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire

Visite du Théâtre scène nationale de Mâcon Samedi 19 septembre, 10h00 Le Théâtre Scène Nationale de Mâcon Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez visiter Le Théâtre autrement ! Lors d’une visite longue ou express, traversez ce bâtiment de 1975, labellisé « Architecture contemporaine remarquable » et accédez à des espaces rarement ouverts au public : loges, dessous de scène, plateau du Grand Théâtre… Plongez dans l’histoire du lieu et rencontrez Clédat & Petitpierre, artistes associé·es actuellement en résidence au Théâtre. Une visite accessible à tous les curieux·ses !
Visites longues : 10 h / 14 h / 16 h
Visites express sans inscription : 10 h – 13 h / 14 h – 17 h

Le Théâtre Scène Nationale de Mâcon 1511 avenue Charles de Gaulle, Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 22 82 99 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@theatre-macon.com »}]
Venez visiter Le Théâtre autrement ! Lors d’une visite longue ou express, traversez ce bâtiment de 1975, labellisé « Architecture contemporaine remarquable » et accédez à des espaces rarement ouverts…

©Ville de Mâcon

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