Visite du Théâtre scène nationale de Mâcon, Le Théâtre Scène Nationale de Mâcon, Mâcon
samedi 19 septembre 2026 · Le Théâtre Scène Nationale de Mâcon · Mâcon
Informations pratiques
Visite du Théâtre scène nationale de Mâcon Samedi 19 septembre, 10h00 Le Théâtre Scène Nationale de Mâcon Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Venez visiter Le Théâtre autrement ! Lors d’une visite longue ou express, traversez ce bâtiment de 1975, labellisé « Architecture contemporaine remarquable » et accédez à des espaces rarement ouverts au public : loges, dessous de scène, plateau du Grand Théâtre… Plongez dans l’histoire du lieu et rencontrez Clédat & Petitpierre, artistes associé·es actuellement en résidence au Théâtre. Une visite accessible à tous les curieux·ses !
Visites longues : 10 h / 14 h / 16 h
Visites express sans inscription : 10 h – 13 h / 14 h – 17 h
Le Théâtre Scène Nationale de Mâcon 1511 avenue Charles de Gaulle, Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 22 82 99 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@theatre-macon.com »}]
Venez visiter Le Théâtre autrement ! Lors d’une visite longue ou express, traversez ce bâtiment de 1975, labellisé « Architecture contemporaine remarquable » et accédez à des espaces rarement ouverts…
©Ville de Mâcon
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