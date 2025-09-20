Visite du Tiers-Lieu de l’Esvière, lieu de ressourcement et de convivialité Tiers-lieu de l’Esvière Angers

Visite du Tiers-Lieu de l’Esvière, lieu de ressourcement et de convivialité 20 et 21 septembre Tiers-lieu de l’Esvière Maine-et-Loire

Accès PMR, participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T17:45:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

A l’occasion des journées du patrimoine, le Tiers-Lieu de l’Esvière, centre de ressourcement, formation et convivialité, vous propose une visite commentée et inspirée. Venez découvrir l’histoire incroyable de ce lieu, habité depuis l’Antiquité, plus grand jardin privé du centre ville d’Angers. Comment a t il gardé sa vocation à travers les âges, jusqu’à aujourd’hui.

Vous pourrez rencontrer des habitants et des membres de l’équipe de Fondacio qui animent ce lieu.

Tiers-lieu de l'Esvière 2 rue de l'Esvière Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire « Nous allons mourir en vie ! » Ce sont les mots des sœurs franciscaines lorsqu'elles transmettent le site de l'Esvière à l'association Fondacio en 2019. L'Esvière, c'est une présence humaine depuis 1 500 ans, sur un site de 3 Ha à 5 minutes de la gare d'Angers. De cette transmission émerge un tiers-lieu qui s'appuie sur une vision globale de l'écologie.

