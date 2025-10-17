Visite du tiers lieu la Chapelle (Leibar & Seigneurin) Tiers lieu la Chapelle Saint-Martin-de-Seignanx

Visite du tiers lieu la Chapelle (Leibar & Seigneurin) Tiers lieu la Chapelle Saint-Martin-de-Seignanx vendredi 17 octobre 2025.

Gratuit. Sur inscription.

Le projet de réhabilitation de la chapelle de Saint-Martin-de-Seignanx vise à transformer ce patrimoine en sommeil en un lieu culturel vivant, ouvert à tous. Porté par la commune et conçu par l’agence Leibar & Seigneurin, il allie le respect du bâti historique à une intervention contemporaine sobre et écoresponsable. L’extension en bois biosourcé reconnecte la chapelle au nouveau quartier tout en valorisant son environnement végétal. Pensé comme un tiers-lieu modulable, ce nouvel espace accueillera ateliers, expositions, spectacles et moments de convivialité, devenant un véritable moteur de la vie sociale et culturelle locale.

Visite en présence de Clément Latieule architecte chez Leibar & Seigneurin

