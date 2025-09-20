Visite du tombeau de Pierre Boisson Tombeau de Pierre Boisson Parves et Nattages

Tombeau de Pierre Boisson Lieu-dit Les Echelles Parves et Nattages Ain

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Partez à la découverte du site et de l’histoire étonnante du tombeau de Pierre Boisson en compagnie des personnes qui ont restauré et font vivre le site.

Tombeau de Pierre Boisson Lieu-dit Les Echelles Parves et Nattages 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 53 62 30

English :

Discover the site and the amazing history of Pierre Boisson’s tomb in the company of the people who restored it and keep it alive today.

German :

Entdecken Sie die Stätte und die erstaunliche Geschichte des Grabes von Pierre Boisson zusammen mit den Menschen, die die Stätte restauriert haben und am Leben erhalten.

Italiano :

Scoprite il sito e l’incredibile storia della tomba di Pierre Boisson in compagnia delle persone che hanno restaurato il sito e lo hanno riportato in vita.

Espanol :

Descubra el lugar y la sorprendente historia de la tumba de Pierre Boisson en compañía de las personas que han restaurado el lugar y le han dado vida.

