Visite du train à Crémaillère Aix-les-Bains/ Le Revard, Train à crémaillère de Mouxy, Mouxy

Visite du train à Crémaillère Aix-les-Bains/ Le Revard 19 et 20 septembre Train à crémaillère de Mouxy Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

MOUXY

Autour du train

Le train à crémaillère reliant Aix-les-Bains et le Revard entre 1892 et 1937 a disparu.

L’association Tourisme et Culture Autour de la Crémaillère a ouvert l’ancienne voie pour en faire un chemin de randonnée et créer un décor historique à Mouxy.

Vous pourrez visiter la gare devenue musée, monter dans la locomotive de 1923 et dans la voiture voyageurs reconstituée (1892).

En 2025, TCAC a installé sur le site, un métier à ferrer les bœufs, ouvrage réhabilité et complet, unique en Savoie.

Train à crémaillère de Mouxy Chemin de la gare Le Crêt MOUXY Mouxy 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0632348667 https://www.asso-tcac.fr Le train à crémaillère reliant Aix-les-Bains et le Revard entre 1892 et 1937 a disparu.

L’association Tourisme et Culture Autour de la Crémaillère a ouvert l’ancienne voie pour en faire un chemin de randonnée et créer un décor historique à Mouxy.

Vous pourrez visiter la gare devenue musée, monter dans la locomotive de 1923 et dans la voiture voyageurs reconstituée (1892).

En 2025, TCAC a installé sur le site, un métier à ferrer les bœufs, ouvrage réhabilité et complet, unique en Savoie. Parking à 20 m

MOUXY

TCAC