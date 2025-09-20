Visite du Trésor des Archives municipales Hôtel-Dieu de Dole Dole

Visite du Trésor des Archives municipales Samedi 20 septembre, 15h00 Hôtel-Dieu de Dole Jura

Entrée libre | Rendez-vous à la médiathèque de l’Hôtel-Dieu, salle du Trésor.

Franchissez les portes du Trésor pour découvrir quelques surprises ! Des présentations flash de documents vous attendent tout au long de l’après-midi et vous offriront un nouveau regard sur des archives inédites.

Construit au cours du XVIIe siècle, l'Hôtel-Dieu est un bâtiment imposant, caractéristique du style Renaissance pratiqué à Dole aux XVIe et XVIIe siècles. Sa construction, commencée en 1613, fut longuement interrompue par les sièges et guerres que la ville subit à trois reprises entre 1636 et 1674. Mais l'essentiel des bâtiments fut réalisé en 1636. L'Hôtel-Dieu fut, au XVIIe siècle, le chantier le plus important mené par le conseil de ville quant à son impact sur le paysage urbain.

L’Hôtel-Dieu avait pour vocation d’accueillir les malades, surtout les pauvres qui ne pouvaient se faire soigner chez eux. En 1663, quelques sœurs hospitalières de Sainte-Marthe viennent de Beaune pour s’occuper des malades et fonder la première communauté de sœurs à l’Hôtel-Dieu. Cet hôpital a fonctionné pendant plusieurs siècles, jusqu’en 1973, date à laquelle il se transforme en centre de gériatrie tandis que le Centre hospitalier Louis-Pasteur ouvre ses portes. Depuis 2000, le bâtiment est devenu la médiathèque.

