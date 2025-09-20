VISITE DU TRESOR (PERCEPTION) Trésorerie Saint-Laurent-du-Maroni

Réservation sur inscription. Places limitées à un groupe de 10 personnes toutes les 30 minutes

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Venez découvrir ou redécouvrir l’architecture d’un des bâtiments institutionnels de la ville de Saint-Laurent du Maroni, classé monument historique. Cet espace sera exceptionnellement ouvert au public dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine.

Trésorerie Avenue du Général de Gaulle, 97320 Saint-Laurent-du-Maroni, France Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane Guyane [{« type »: « email », « value »: « ciap.slm@saintlaurentdumaroni.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0694424299 »}] La ville de Saint-Laurent-du-Maroni, fondée en 1858 par l’amiral Auguste-Laurent Baudin, gouverneur de la Guyane, comporte trois secteurs : le quartier officiel (auquel se rattache la perception) , la ville coloniale et le quartier du camp de la transportation. Agrandissement de la ville à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. L’immeuble, construit dans les années 1889-1908, est implanté en retrait de la voie publique et comporte un bâtiment principal à deux niveaux ainsi qu’une annexe à simple rez-de-chaussée. Mur de clôture en briques à soubassement de granit. Le portail a conservé ses ferronneries anciennes.

Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP) – Guyane