Visite du tribunal administratif de La Réunion – case Rieul Tribunal administratif de La Réunion Saint-Denis

Visite du tribunal administratif de La Réunion – case Rieul Tribunal administratif de La Réunion Saint-Denis samedi 20 septembre 2025.

Visite du tribunal administratif de La Réunion – case Rieul Samedi 20 septembre, 10h00 Tribunal administratif de La Réunion La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Une visite de la Maison Rieul est proposée via un parcours libre autour de la salle d’audience et du bureau du président. Des vidéos diffusées en séquences régulières présentent la juridiction administrative.

Le Tribunal administratif de La Réunion participe au parcours des juridictions organisé dans le cadre des journées européennes du patrimoine en collaboration avec la chambre régionale des comptes de La Réunion et de Mayotte et la Cour d’appel de Saint-Denis.

Un jeu concours est également organisé.

Tribunal administratif de La Réunion 27 rue Félix Guyon 97400 SAINT-DENIS Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion 0 262 92 43 60 http://la-reunion.tribunal-administratif.fr La Maison Rieul est le siège du tribunal administratif de La Réunion depuis juillet 2003. La maison a été rénovée et adaptée aux besoins de l’activité juridictionnelle notamment par la création d’une salle d’audience et de bureaux. lignes de bus 5, 6, 7, 8, 13 – arrêt Rieul ; parking Ghanty Rieul

accessibilité PMR

Une visite de la Maison Rieul est proposée via un parcours libre autour de la salle d’audience et du bureau du président. Des vidéos diffusées en séquences régulières présentent la juridiction Le …

Eric Rivière