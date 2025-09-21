Visite du tribunal de Pontivy Le Tribunal de Pontivy Pontivy

Visite du tribunal de Pontivy Dimanche 21 septembre, 09h00 Le Tribunal de Pontivy Morbihan

Le tribunal de Pontivy a été entièrement réhabilité par la Région Bretagne. Le bâtiment et le jardin ont été réaménagés, en lieu d’accueil, de restauration, de réunion, de réception mais aussi en lieu de travail pour le personnel de la Région. Les agents de l’espace territorial Centre Bretagne vous accueilleront pour une visite des lieux.

Le Tribunal de Pontivy 7 rue du Tribunal 56300 Pontivy Pontivy 56300 Morbihan Bretagne https://www.bretagne.bzh/actions/grands-projets/une-nouvelle-vie-pour-le-tribunal-de-pontivy/ Lieu emblématique de la ville de Pontivy et témoin de l’urbanisme napoléonien en Bretagne. Parking à proximité ; accès PMR ; restauration au rez-de-chaussée

PAH des Rohan