Visite du Tribunal judiciaire de Bordeaux Tribunal judiciaire de Bordeaux Bordeaux
Visite du Tribunal judiciaire de Bordeaux Tribunal judiciaire de Bordeaux Bordeaux samedi 20 septembre 2025.
Visite du Tribunal judiciaire de Bordeaux Samedi 20 septembre, 10h30, 13h30, 15h30 Tribunal judiciaire de Bordeaux Gironde
Uniquement sur inscription, via la plateforme HelloAsso. Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00
Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00
Visite commentée – Tribunal Judiciaire de Bordeaux
Architecte : Richard Rogers Partnership, 1998
Label « Patrimoine du XXe siècle » en Aquitaine
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, conçu par l’agence Richard Rogers Partnership, fait l’objet d’une visite commentée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.
Samedi 20 septembre
Horaires des visites : 10h30, 13h30 et 15h30
Durée : environ 1h30
Rendez-vous à l’entrée du Tribunal, après le passage de la sécurité, 15 minutes avant le début de la visite
Adresse : 30 rue des Frères Bonie, Bordeaux
Tribunal judiciaire de Bordeaux 30 rue des frères Bonie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 47 33 90 00 http://www.justice.gouv.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/arc-en-reve-centre-d-architecture »}] Œuvre architecturale contemporaine (1998), de l’architecte anglais Richard Rodgers, le palais de Justice est le lieu d’activité des magistrats, greffiers et fonctionnaires ainsi que des auxiliaires de justice de la juridiction judiciaire de premier degré.
Visite commentée – Tribunal Judiciaire de Bordeaux
© Stéphane Lartigue/ Sud Ouest