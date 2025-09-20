Visite du Tribunal judiciaire de Bordeaux Tribunal judiciaire de Bordeaux Bordeaux

Visite du Tribunal judiciaire de Bordeaux Samedi 20 septembre, 10h30, 13h30, 15h30 Tribunal judiciaire de Bordeaux Gironde

Uniquement sur inscription, via la plateforme HelloAsso. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Visite commentée – Tribunal Judiciaire de Bordeaux

Architecte : Richard Rogers Partnership, 1998

Label « Patrimoine du XXe siècle » en Aquitaine

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, conçu par l’agence Richard Rogers Partnership, fait l’objet d’une visite commentée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Samedi 20 septembre

Horaires des visites : 10h30, 13h30 et 15h30

Durée : environ 1h30

Rendez-vous à l’entrée du Tribunal, après le passage de la sécurité, 15 minutes avant le début de la visite

Adresse : 30 rue des Frères Bonie, Bordeaux

Tribunal judiciaire de Bordeaux 30 rue des frères Bonie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 47 33 90 00 http://www.justice.gouv.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/arc-en-reve-centre-d-architecture »}] Œuvre architecturale contemporaine (1998), de l’architecte anglais Richard Rodgers, le palais de Justice est le lieu d’activité des magistrats, greffiers et fonctionnaires ainsi que des auxiliaires de justice de la juridiction judiciaire de premier degré.

© Stéphane Lartigue/ Sud Ouest