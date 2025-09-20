visite du tribunal judiciaire de Cambrai tribunal judiciaire de Cambrai Cambrai

visite du tribunal judiciaire de Cambrai Samedi 20 septembre, 14h00 tribunal judiciaire de Cambrai Nord

places limitées. Inscriptions obligatoires auprès de l’office du tourisme de Cambrai

Deux visites, à 14 heures puis à 16 heures, qui s’organisent en deux temps :

– Visite de l’extérieur du palais de justice par un guide conférencier de la mairie

– Visite de l’intérieur du palais avec une exposition photos ainsi que de costumes d’audience, et un temps d’échange avec les magistrats, fonctionnaires et avocats.

tribunal judiciaire de Cambrai cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03 27 78 36 15 Le TJ de Cambrai est situé dans l’ancien château fort de Selles datant du XIème siècle, transformé en hôpital au XVIIIème siècle, et qui a été entièrement rénové en 1992. inscription à l’office du tourisme de Cambrai

