Visite du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône Tribunal judiciaire Chalon-sur-Saône

Visite du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 Tribunal judiciaire Saône-et-Loire

Sur inscription auprès de l’Espace patrimoine du mercredi 10 septembre à 10h au vendredi 19 septembre à 12h45.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite à deux voix par un guide-conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et un membre du tribunal judiciaire pour découvrir le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, édifice éclecltique mariant harmonieusement l’architecture du XIXe siècle et les rénovations du XXIe siècle.

Tribunal judiciaire 4 rue Émiland Menand, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

© Émilie Gallay-Warwzyniak