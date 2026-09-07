Visite du tribunal judiciaire de Paris, Tribunal judicaire de Paris, Paris

Informations pratiques

Visite du tribunal judiciaire de Paris Samedi 19 septembre, 10h00 Tribunal judicaire de Paris Paris

Jauge limitée, inscription préalable obligatoire via le site internet du tribunal à partir de début septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Installé dans le nouveau palais de Justice conçu par l’architecte Renzo Piano dans le quartier des Batignolles – Porte de Clichy (17ème arrondissement), le tribunal judiciaire de Paris est le premier tribunal de France. Il regroupe le siège du tribunal, le parquet de Paris, le parquet national financier, le parquet national antiterroriste et le parquet national anti-criminalité organisée.

Le tribunal ouvre ses portes le samedi 19 septembre. Guidé par des membres de la juridiction, vous aurez l’occasion de découvrir l’architecture de ce tribunal moderne, le fonctionnement de l’institution judiciaire et les métiers du service public de la Justice.

La jauge étant limitée, une inscription préalable est obligatoire via le site internet du tribunal, à partir de début septembre.

Tribunal judicaire de Paris Parvis Robert Badinter, 75 017 Paris Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75 »}]

Visite libre

©MJ/DICOM