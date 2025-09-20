Visite du tribunal judiciaire de Périgueux Tribunal judicaire de Périgueux Périgueux

Visite du tribunal judiciaire de Périgueux Tribunal judicaire de Périgueux Périgueux samedi 20 septembre 2025.

Visite du tribunal judiciaire de Périgueux Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Tribunal judicaire de Périgueux Dordogne

Gratuit. Nombre de place limité. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

⚖️ Visite du tribunal judiciaire de Périgueux

Venez découvrir le tribunal judiciaire de Périgueux… sous un autre jour !

Lors d’une visite guidée d’environ une heure, le personnel du tribunal vous accompagne à la découverte des lieux :

• Salles d’audience,

• Salle des pas perdus,

• Geôles,

et d’autres espaces habituellement inaccessibles au public.

L’occasion de mieux comprendre l’histoire du bâtiment, mais aussi le fonctionnement quotidien de la justice.

Une immersion inédite au cœur d’une institution essentielle.

Tribunal judicaire de Périgueux 19 bis boulevard Montaigne, 24000 Perigueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 06 39 33 https://cdad-dordogne.fr/ https://www.facebook.com/people/CDAD-24/100064719244945/ [{« type »: « phone », « value »: « 0553063933 »}, {« type »: « email », « value »: « cdad-dordogne@wanadoo.fr »}] L’architecte Louis Catoire présente en 1827 les plans d’un nouveau palais de justice pour remplacer les tribunaux civils et criminels situés à côté de l’hôtel de ville de Périgueux, place du Coderc. Les travaux qui durent de 1829 à 1839 voient l’édification du nouvel édifice en bordure du cours des Princes (actuel boulevard Michel Montaigne). En 1997, le palais de justice est inscrit en partie au titre des monuments historiques pour son péristyle, son vestibule, son escalier, sa salle des pas-perdus, ses façades et ses toitures.

Cet édifice continue à servir de tribunal judiciaire. Présence du Parking Montaigne en face du tribunal judiciaire de Périgueux.

⚖️ Visite du tribunal judiciaire de Périgueux

@Club photo trélissacois