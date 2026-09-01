Visite du tribunal judiciaire Tribunal judiciaire Mâcon
samedi 19 septembre 2026 · Tribunal judiciaire · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Visite du tribunal judiciaire
Tribunal judiciaire 8 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Cet édifice a été, avant la Révolution, l’hôtel du Marquis de Chevrier d’Igé.Il a été construit en 1716 par l’Abbé de Chevrier de Saint-Mauris, trésorier de l’église collégiale de Saint-Pierre, sur des terrains encombrés par les ruines de l’ancien couvent des Jacobins (détruit en 1567 par les protestants) et de l’église que Louis IX leur avait fait bâtir en 1255. .
Tribunal judiciaire 8 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté cdad-saone-et-loire@justice.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite du tribunal judiciaire
L’événement Visite du tribunal judiciaire Mâcon a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Mâcon (Saône-et-Loire)
- Apéro partagé Rimé Téty Horizon Zéro Mâcon 17 septembre 2026
- Visite de la Banque de France de Mâcon, Banque de France de Mâcon, Mâcon 18 septembre 2026
- Visite guidée de la Chapelle Saint-Joseph, Chapelle Saint-Joseph, Mâcon 18 septembre 2026
- Visites guidées de la Chapelle Saint-Joseph Chapelle Saint-Joseph Mâcon 18 septembre 2026
- Atelier découverte du vitrail fusing Atelier de vitrail Couleurs et Lumières Mâcon 19 septembre 2026