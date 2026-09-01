Visite du tribunal judiciaire Tribunal judiciaire Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Visite du tribunal judiciaire

Tribunal judiciaire 8 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Cet édifice a été, avant la Révolution, l’hôtel du Marquis de Chevrier d’Igé.Il a été construit en 1716 par l’Abbé de Chevrier de Saint-Mauris, trésorier de l’église collégiale de Saint-Pierre, sur des terrains encombrés par les ruines de l’ancien couvent des Jacobins (détruit en 1567 par les protestants) et de l’église que Louis IX leur avait fait bâtir en 1255. .

Tribunal judiciaire 8 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté cdad-saone-et-loire@justice.fr

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English : Visite du tribunal judiciaire

L’événement Visite du tribunal judiciaire Mâcon a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)