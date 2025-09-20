Visite du Tribunal judiciaire Tribunale judiciaire Saint-Clément

Visite du Tribunal judiciaire Samedi 20 septembre, 14h00 Tribunale judiciaire Saône-et-Loire

Sur inscription.

Tribunale judiciaire 8 rue de la Préfecture 71000 Mâcon Saint-Clément 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « cdad-saone-et-loire@justice.fr »}] Cet édifice fut, avant la Révolution, l’hôtel du Marquis de Chevrier d’Igé. Il a été construit en 1716 par l’abbé de Chevrier de Saint-Mauris, trésorier de l’église collégiale de Saint-Pierre, sur des terrains encombrés par les ruines de l’ancien couvent des Jacobins (détruit en 1567 par les protestants) et de l’église que Louis IX leur avait fait bâtir en 1255.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée de 45 minutes du Tribunal judiciaire de Mâcon.

