Visite du tuyé et dégustation de produits régionaux Labergement-Sainte-Marie
Visite du tuyé et dégustation de produits régionaux Labergement-Sainte-Marie mardi 10 février 2026.
Visite du tuyé et dégustation de produits régionaux
Boucherie Paillard Labergement-Sainte-Marie Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 18:00:00
fin : 2026-03-03 18:30:00
Date(s) :
2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03
Visite du tuyé suivie d’un film sur la fabrication de saucisse de Morteau et d’une dégustation. .
Boucherie Paillard Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 31 44 boucherie.paillardfreres@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite du tuyé et dégustation de produits régionaux
L’événement Visite du tuyé et dégustation de produits régionaux Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-01-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS