Visite du tuyé et dégustation de produits régionaux Labergement-Sainte-Marie

Visite du tuyé et dégustation de produits régionaux

Boucherie Paillard Labergement-Sainte-Marie Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 18:00:00

fin : 2026-03-03 18:30:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03

Visite du tuyé suivie d’un film sur la fabrication de saucisse de Morteau et d’une dégustation. .

Boucherie Paillard Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 31 44 boucherie.paillardfreres@orange.fr

