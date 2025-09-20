Visite du Val’Pôle Veolia à Claye-Souilly (77) Val’Pôle Claye-Souilly Claye-Souilly

Visite du Val’Pôle Veolia à Claye-Souilly (77) Samedi 20 septembre, 10h00 Val’Pôle Claye-Souilly Seine-et-Marne

L’inscription à la visite guidée gratuite est obligatoire tandis que l’accès au site et aux animations est sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Pour sa seconde édition, les équipes du Val’Pôle Claye-Souilly vous accueillent lors des Journées européennes du patrimoine 2025.

Venez explorer les coulisses du Val’Pôle entre innovation environnementale, préservation des ressources et protection de la biodiversité locale.

Au programme de cette journée :

▶️ Visites guidées de nos installations : inscrivez-vous ici !

Informations pratiques :

Angle RN 3 et CD 404, Claye-Souilly 77410

10h-16h

Food Truck disponible sur place

Entrée et animations gratuites

Val’Pôle Claye-Souilly 77410 Claye-Souilly Claye-Souilly 77410 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 27 08 22 http://valpole.fr [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/pvbo1w »}] [{« link »: « https://evdr.co/pvbo1w »}] Le Val’Pôle Claye-Souilly est un Pôle d’Écologie industrielle qui réceptionne une grande diversité de déchets non dangereux issus de l’activité des industriels, des collectivités et des entreprises d’Île-de-France.

Il dispose de différentes plateformes de valorisation pour produire soit des matières premières recyclées (bois, grave de mâchefers) soit de l’énergie renouvelable : électricité, chaleur, gaz et biocarburant. Accès parking gratuit dans le site – pas de transport en commun – merci de vous présenter à l’accueil.

