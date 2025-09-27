Visite du verger de la Gournerie Longère de la Bégraisière Saint-Herblain

Visite du verger de la Gournerie Longère de la Bégraisière Saint-Herblain samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 15:00 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Le parc de la Gournerie recèle de nombreux points d’intérêt : prairies, étang, château, arbres remarquables et son verger conservatoire nouvellement ouvert au public depuis 2023. Venez découvrir ce lieu de conservation de nombreuses variétés de pommiers et comment ces arbres sont cultivés, taillés et entretenus.Proposée par Jean-Roch Vinet – La cerise de l’Erdre

Longère de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 24 87 https://www.saint-herblain.fr/agenda/visite-du-verger-de-la-gournerie/