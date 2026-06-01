Visite du verger et dégustation, 13B rue Philippe de Bourgouing, Tracy-sur-Mer

Visite du verger et dégustation 5 – 7 juin 13B rue Philippe de Bourgouing Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Suivez les parcours dans les allées du verger pour découvrir la production de pommes à cidre, au contact de la nature. Terminez la visite par une dégustation de jus de pomme, de cidre et d’alcools élevés en fûts de chêne, issus de l’assemblage des 35 variétés du verger : une véritable découverte de ce que l’on peut faire avec des pommes à cidre.

13B rue Philippe de Bourgouing 14117 Tracy sur mer Tracy-sur-Mer 14117 Calvados Normandie

Visite du verger et dégustation

photo faite par le propriétaire