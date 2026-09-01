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AGENDA · Lure

Visite du vieux Lure Lure

samedi 19 septembre 2026 · Lure

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
70200 Lure
Département
Haute-Saône
Tarif

Lure

Visite du vieux Lure

Lure Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine – Visite du vieux Lure

Samedi 19 septembre à 9h
Départ du Centre Schlotterer à Lure

Partez à la découverte du vieux Lure avec Alain Guillaume.
Visite gratuite et sans réservation.   .

Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Visite du vieux Lure

L’événement Visite du vieux Lure Lure a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE

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