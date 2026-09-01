Informations pratiques

Lure

Visite du vieux Lure

Lure Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine – Visite du vieux Lure

Samedi 19 septembre à 9h

Départ du Centre Schlotterer à Lure

Partez à la découverte du vieux Lure avec Alain Guillaume.

Visite gratuite et sans réservation. .

Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Visite du vieux Lure

L’événement Visite du vieux Lure Lure a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE