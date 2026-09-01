AGENDA · Lure
Visite du vieux Lure Lure
samedi 19 septembre 2026 · Lure
Informations pratiques
Lure
Visite du vieux Lure
Lure Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées Européennes du Patrimoine – Visite du vieux Lure
Samedi 19 septembre à 9h
Départ du Centre Schlotterer à Lure
Partez à la découverte du vieux Lure avec Alain Guillaume.
Visite gratuite et sans réservation. .
Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Visite du vieux Lure
L’événement Visite du vieux Lure Lure a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE
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